На участке улицы 1905 года ограничили движение транспорта

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На участке улицы 1905 года ввели ограничение движения транспорта по 20 марта. Там пройдут работы на инженерных сетях, сообщает Агентство "Москва".

Ограничение действует в районе дома №2. Изменения касаются одной полосы в каждом направлении.

По этой же причине до 22 марта ограничено движение по улице Звенигородская. По 25 февраля ограничение действует в районе дома №14А, с 26 февраля по 22 марта будет ограничено движение в районе дома №40 корпус 1. Ограничение касается одной полосы с организацией приоритетного права проезда.

Ранее сообщалось, что из-за проведения инженерных работ до 30 июля перекроют участок Главной аллеи.