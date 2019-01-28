Усилен режим уборки снега на "Парящем мосту"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные коммунальщики делают все для обеспечения безопасного прохода в местах большего скопления людей. Снег в усиленном режиме убирают на "Парящем мосту" в парке "Зарядье" и у Триумфальной арки, сообщает пресс-служба Гормоста.

Учреждение занимается обслуживанием более двух тысяч сооружений. Ради уборки снега в режим полной готовности приведены более тысячи рабочих, включая специалистов разного профиля. Они также очищают подземные и надземные пешеходные переходы.

В круглосуточном очищении инженерных сооружений от снега участвуют свыше 250 единиц спецтехники.

После снегопада, обрушившегося на Москву 26 и 27 января, количество выпавших в городе осадков превысило норму на 50%. Синоптики отмечают, что с 1 января и по настоящее время выпало в общей сложности 60 миллиметров осадков, тогда как январская норма равна 42 миллиметрам.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на очистку городских улиц уйдет около недели. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Согласно прогнозам, в феврале москвичей ждут оттепели и понижение температуры. Месяц начнется с теплой погоды в европейской части России, в азиатской части страны будет холодно.

