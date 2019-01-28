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10:19

Стартовало расселение дома по программе реновации на Щелковском шоссе

город строительство недвижимость реновация

10:19

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Жители пятиэтажного дома на востоке столицы начали процесс расселения в рамках программы реновации. Горожане получили смотровые ордена на квартиры в новом доме, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.

В сообщении приводятся слова главы департамента Сергея Левкина, который сообщил, что в расселяемом доме, построенном в 1965 году, находится 100 квартир.

"Общая площадь объекта составляет 4,5 тысячи квадратных метра. 26 января жители пятиэтажки получили смотровые ордера на квартиры в новом доме по адресу: Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1", – отметил Левкин.

По его словам, это трехсекционный дом, построенный по индивидуальному проекту.

Левкин отметил, что Северное Измайлово стало первым районом, где программа реновации стартовала в феврале прошлого года.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в столице возвели более 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Около трети от этого числа пришлось на жилье, за счет всех источников финансирования в городе построено 3 миллиона 541,2 тысячи квадратных метров жилья. В 2017 году это были 3 миллиона 419 тысяч квадратных метров жилья.

Строительство домов по программе реновации

город строительство недвижимость реновация

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