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Город

13:59

На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Огни Москвы"

город досуг культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Тверском бульваре в столице открылась фотовыставка "Огни Москвы", посвященная новогоднему оформлению города. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция размещена в галерее под открытым небом на центральной аллее бульвара. Самые яркие элементы праздничного оформления города будут представлены здесь до 24 января 2020 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице в нынешнем году к зимним праздникам установили более 4 тысяч световых и декоративных конструкций, а также более 300 елей по всем округам – самая большая из них находится на Лубянской площади.

По словам Бирюкова, выставка праздничного оформления станет подарком как для горожан, так и для тех, кто занимался украшением Москвы.

В пятницу, 27 декабря, стало известно, что в новогоднюю ночь приготовит для гостей ВДНХ. Здесь появится сразу несколько концертных площадок, покажут театрализованные представления. Кроме того, организаторы обещают карнавальное шествие и фейерверк.

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