Забеги пройдут в столичных парках в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории 12 парков столицы с 1 по 8 января будут проходить праздничные забеги, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

"Проверить себя на стойкость, зарядиться отличным настроением и познакомиться с единомышленниками смогут все желающие независимо от возраста и уровня физической подготовки", – приводит текст сообщения Агентство "Москва".

В пресс-службе уточнили, что в ландшафтном парке "Митино" пройдет забег "Подъем 1 января".

"Мероприятие платное – для участия потребуется взнос размером от 500 до 2,2 тысячи рублей в зависимости от дистанции. Кроме того, в рамках забега будет организован благотворительный сбор материальных средств для новогоднего поздравления нуждающихся многодетных семей", – пояснили в пресс-службе.

1, 4 и 7 января в 12 парках столицы пройдет забег parkrun – дистанцию в 5 километров участники пробегут в комфортном ритме и скорости. Справки и стартовые взносы не требуются для участия в мероприятии.

7 января любительский клуб Ananas Runners организует бесплатную пробежку в музее-заповеднике "Царицыно". Сбор участников начнется в 9:30 у главного входа в парк со стороны станции метро "Царицыно". Все желающие смогут бесплатно принять участие без предварительной регистрации.

Также в 13 парках Москвы начали работать школы фигурного катания, в которых могут заниматься взрослые и дети. Все желающие смогут посетить бесплатные и платные занятия, проходящие на катках с искусственным льдом.

Посетители смогут взять коньки в аренду в пункте проката за дополнительную плату или взять свои.

Кроме того, в парках Москвы проведут занятия по керлингу. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно научиться игре. Уроки керлинга будут проходить по субботам с 14:00 до 16:00 в саду "Эрмитаж" на площадке "Jazz катка". Для участия в мероприятии необходимо будет только заплатить входную стоимость на каток. Предварительной регистрации не требуется, однако тренировки рассчитаны на группы по 50 человек.

Ранее сообщалось, что катки и хоккейные коробки заработают этой зимой в 28 столичных парках. В частности, в Парке Горького, Таганском парке, в саду имени Баумана и на других площадках.