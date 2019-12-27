Забеги пройдут в столичных парках в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На территории 12 парков столицы с 1 по 8 января будут проходить праздничные забеги, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
"Проверить себя на стойкость, зарядиться отличным настроением и познакомиться с единомышленниками смогут все желающие независимо от возраста и уровня физической подготовки", – приводит текст сообщения Агентство "Москва".
В пресс-службе уточнили, что в ландшафтном парке "Митино" пройдет забег "Подъем 1 января".
"Мероприятие платное – для участия потребуется взнос размером от 500 до 2,2 тысячи рублей в зависимости от дистанции. Кроме того, в рамках забега будет организован благотворительный сбор материальных средств для новогоднего поздравления нуждающихся многодетных семей", – пояснили в пресс-службе.
1, 4 и 7 января в 12 парках столицы пройдет забег parkrun – дистанцию в 5 километров участники пробегут в комфортном ритме и скорости. Справки и стартовые взносы не требуются для участия в мероприятии.
7 января любительский клуб Ananas Runners организует бесплатную пробежку в музее-заповеднике "Царицыно". Сбор участников начнется в 9:30 у главного входа в парк со стороны станции метро "Царицыно". Все желающие смогут бесплатно принять участие без предварительной регистрации.
Также в 13 парках Москвы начали работать школы фигурного катания, в которых могут заниматься взрослые и дети. Все желающие смогут посетить бесплатные и платные занятия, проходящие на катках с искусственным льдом.
Посетители смогут взять коньки в аренду в пункте проката за дополнительную плату или взять свои.
Кроме того, в парках Москвы проведут занятия по керлингу. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно научиться игре. Уроки керлинга будут проходить по субботам с 14:00 до 16:00 в саду "Эрмитаж" на площадке "Jazz катка". Для участия в мероприятии необходимо будет только заплатить входную стоимость на каток. Предварительной регистрации не требуется, однако тренировки рассчитаны на группы по 50 человек.
Ранее сообщалось, что катки и хоккейные коробки заработают этой зимой в 28 столичных парках. В частности, в Парке Горького, Таганском парке, в саду имени Баумана и на других площадках.
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