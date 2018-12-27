ГЗК одобрила проект реконструкции гипермаркета на Ярославском шоссе

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Гипермаркет на Ярославском шоссе ждет реконструкция. Ее проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) во главе с Сергеем Собяниным.

Уточняется, что речь идет о гипермаркете на территории владения 54 на Ярославском шоссе. Согласно проекту, после реконструкции общая площадь "Ленты" увеличится с 18,2 тысячи до 31,5 тысячи квадратных метров благодаря возведению пристройки. Кроме того, в гипермаркете оборудуют подземную парковку, рассчитанную на 655 машино-мест. Проект вынесут на публичные слушания.