Газета "Вечерняя Москва" подвела итоги конкурса "Московское качество"

Фото: Светлана Колоскова/"Вечерняя Москва"

В редакции газеты "Вечерняя Москва" 27 ноября прошел финал конкурса "Московское качество". Эксперты и горожане уже в шестой раз выбирали лучшие товары и услуги.

"Московское качество" – ежегодный общегородской конкурс товаров и услуг, произведенных в России и реализуемых в Москве, который организуют Московская торгово-промышленная палата совместно с газетой "Вечерняя Москва" под патронатом Московской городской думы.

Конкурс является некоммерческим, никаких вступительных или любых других взносов с участников не взимается. Главным критерием успеха является независимость и непредвзятость определения победителей.

Результаты конкурса определяются независимыми сторонами:



список номинантов определяется москвичами по итогам голосования на сайте moskachestvo.mostpp.ru;



победителей в каждой категории определяет Экспертный совет с учетом результатов голосования москвичей.

