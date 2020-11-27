Коммунальщики устраняют масляное пятно на Москве-реке в Строгине

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Коммунальщики устраняют масляное пятно, которое появилось на поверхности Москвы-реки. Оно образовалось в столичном районе Строгино, заявили Агентству "Москва" представители ГУП "Мосводосток".

Пятно было замечено в городской акватории в пятницу. "Коммунальные службы, в том числе ГУП "Мосводосток" и службы ГОиЧС по городу Москве, принимают меры по ликвидации последствий сброса загрязняющих веществ", – уточнили в пресс-службе организации.

Причина появления пятна на Москве-реке сейчас неизвестна.

Ранее Мосводосток устранял мыльную пену на поверхности реки Яузы. В настоящее время идут поиски источников попадания раствора в реку.