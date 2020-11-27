Объект для соцнужд построят на месте бывшего долгостроя в Отрадном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Северном бульваре на месте бывшего долгостроя построят объект для социальных нужд района Отрадное. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, разрешение на строительство этого объекта было выдано в 2009 году, но через четыре года строительство приостановили.

"По указанию Сергея Собянина на этом участке должен разместиться некапитальный быстровозводимый объект для социальных нужд района Отрадное. Работы будут вестись в рамках программы "Мой район", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Левкина.

По его словам, всего с начала нынешнего года в городе ликвидировано 32 долгостроя.

Он отметил, что работа по сокращению объектов незавершенного строительства была организована в 2011 году.

Ранее сообщалось о разборе облицовки знаменитого долгостроя "Синий зуб". 22-этажное здание на проспекте Вернадского задумывалось как корпус Академии народного хозяйства, а чуть позже – как крупнейший бизнес-центр "Зенит". Строительство началось в 1990 году. Спустя 14 лет стройку заморозили, хотя к тому моменту комплекс был готов на 95%.

