Объект для соцнужд построят на месте бывшего долгостроя в Отрадном

15:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На Северном бульваре на месте бывшего долгостроя построят объект для социальных нужд района Отрадное. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.
Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, разрешение на строительство этого объекта было выдано в 2009 году, но через четыре года строительство приостановили.
"По указанию Сергея Собянина на этом участке должен разместиться некапитальный быстровозводимый объект для социальных нужд района Отрадное. Работы будут вестись в рамках программы "Мой район", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Левкина.
По его словам, всего с начала нынешнего года в городе ликвидировано 32 долгостроя.
Он отметил, что работа по сокращению объектов незавершенного строительства была организована в 2011 году.
Ранее сообщалось о разборе облицовки знаменитого долгостроя "Синий зуб". 22-этажное здание на проспекте Вернадского задумывалось как корпус Академии народного хозяйства, а чуть позже – как крупнейший бизнес-центр "Зенит". Строительство началось в 1990 году. Спустя 14 лет стройку заморозили, хотя к тому моменту комплекс был готов на 95%.
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