Экспериментальную школу достроят в Хамовниках к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство экспериментальной школы "Новый взгляд" в Хамовниках планируют завершить к 2023 году, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Отмечается, что в образовательном учреждении создадут все условия для самореализации и развития талантов учеников. Школу нового образца площадью 10 тысяч квадратных метров возведут в составе ЖК "Садовые кварталы".

К проектированию объекта планируется приступить уже в следующем году. Проект предусматривает создание общедоступного, некоммерческого образовательного пространства, в основу которого будут положены традиции классической московской школы и экспериментальных методик.

Курировать образовательный процесс в школе будут Московский государственный институт международных отношений МИД России и Фонд "Экономическое развитие высшей школы".

В Москве на территории бывшей промзоны ЗИЛ ввели в эксплуатацию школу на 2,5 тысячи мест. Это самая большая школа в России. В ней будет несколько блоков: для начальной, основной и старшей школы, а также культурно-спортивная зона.

У начальной и старшей школы будут свои внутренние дворы с зонами для спорта и отдыха. В столовой откроют два зала, один из которых будет для младшеклассников. Помимо этого, в здании школы откроются комнаты для отдыха, хореографические залы и даже несколько спален.

Также в новой школе будет экспериментальный учебный центр, в котором появятся комнаты для кружков и секций, лингвистический блок, "Кванториум" и специализированные классы для естественных наук.

Из учебного центра дети смогут попасть на территорию жилого комплекса арт-класса "ЗИЛАРТ" по специальному переходу, не выходя на проезжую часть.