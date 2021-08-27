Москва 24: Алексей Емельянов расскажет о реставрации дома Абрикосовых

Фото: "Мобильный репортер"/Агентство "Москва"

30 августа руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов расскажет о реставрации дома Абрикосовых. Это здание знакомо всем – его фасад является символом Бабаевской кондитерской фабрики.

В ходе мероприятия вы узнаете о том, что уже сделано, а что еще только предстоит осуществить, когда закончатся работы и что в здании будет после открытия.

Смотрите прямую трансляцию 30 августа в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.