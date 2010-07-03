На ВДНХ открылась выставка с экспонатами 1960-1970-х годов

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На ВДНХ в павильоне № 26 Политехнического музея открылась выставка "За витриной", где представлены раритетные экспонаты 1960-1970-х годов, которые когда-то попали в музейную коллекцию из разных павильонов. Об этом пишет Агентство "Москва".
Отмечается, что в свое время на ВДНХ отправлялись лучшие образцы продукции производств – там можно было найти почти все: от племенных быков и лучших сортов пшеницы до радиоприемников и самолетов. Некоторые уникальные предметы переходили в Политехнический музей, часть из них представлена в новой экспозиции, которая будет работать в свободном для посещения режиме до конца октября.
Гостям, в частности, покажут устройство для управления электрическим светом на птицефабриках, первый мотовелосипед, высокоточные весы и робота, демонстрировавшего успехи СССР в синтезе алмазов. Также посетители смогут увидеть радиолу высшего класса "Топаз" в полированном корпусе с отделкой из ценных пород дерева и отделением для пластинок по бокам.
Ранее стало известно, что с 6 сентября по 2 октября на ВДНХ в 57 павильоне "Россия – моя история" пройдет XIII фестиваль дикой природы "Золотая Черепаха". Целый месяц гостей ждет насыщенная программа мастер-классов, лекций, выступлений и встреч со всемирно известными фотографами, путешественниками, специалистами в области экологии, медийными персонами и популярными блогерами. Центральным событием традиционно станет экспозиция работ финалистов и лауреатов одноименного творческого конкурса.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: