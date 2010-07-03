На ВДНХ открылась выставка с экспонатами 1960-1970-х годов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На ВДНХ в павильоне № 26 Политехнического музея открылась выставка "За витриной", где представлены раритетные экспонаты 1960-1970-х годов, которые когда-то попали в музейную коллекцию из разных павильонов. Об этом пишет Агентство "Москва".

Отмечается, что в свое время на ВДНХ отправлялись лучшие образцы продукции производств – там можно было найти почти все: от племенных быков и лучших сортов пшеницы до радиоприемников и самолетов. Некоторые уникальные предметы переходили в Политехнический музей, часть из них представлена в новой экспозиции, которая будет работать в свободном для посещения режиме до конца октября.

Гостям, в частности, покажут устройство для управления электрическим светом на птицефабриках, первый мотовелосипед, высокоточные весы и робота, демонстрировавшего успехи СССР в синтезе алмазов. Также посетители смогут увидеть радиолу высшего класса "Топаз" в полированном корпусе с отделкой из ценных пород дерева и отделением для пластинок по бокам.

Ранее стало известно, что с 6 сентября по 2 октября на ВДНХ в 57 павильоне "Россия – моя история" пройдет XIII фестиваль дикой природы "Золотая Черепаха". Целый месяц гостей ждет насыщенная программа мастер-классов, лекций, выступлений и встреч со всемирно известными фотографами, путешественниками, специалистами в области экологии, медийными персонами и популярными блогерами. Центральным событием традиционно станет экспозиция работ финалистов и лауреатов одноименного творческого конкурса.