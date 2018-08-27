Дворы в Красносельском районе приведут в порядок до 1 сентября

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

К первому сентября в столичном районе Красносельский завершат благоустройство дворов, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в префектуре Центрального административного округа Москвы, ко дню знаний дворовые территории приведут в порядок по шести адресам. Речь идет о Краснопрудной улице, домах под номерами 1, 3/5, 7, 9, 22 и 24.

Сообщается, что все основные работы по благоустройству по данным адресам завершены. Там уложили новое асфальтовое полотно и резиновое покрытие на детских площадках.

Осталось покрасить ограждения и обшить их поликарбонатным покрытием. На спортивных площадках повесить сетки на баскетбольные кольца.