Выделенки на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской будут работать 28–29 июля

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Выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской будут работать на выходных 28–29 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Новые выделенки вводят из-за временного закрытия участка Филевской линии метрополитена. 28 и 29 июля на синей ветке подземки не будут работать станции "Студенческая", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Фили" и "Кутузовская". На время реконструкции будут введены компенсационные автобусы маршрута "КМ1" и "КМ2".

В Центре организации дорожного движения попросили водителей не выезжать на выделенки и не мешать общественному транспорту.

Ограничения в работе метро вводят на время капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры. Участок линии будет работать в обычном режиме 30 июля, в понедельник.