Около 700 тысяч пассажиров проверили на наличие пропуска в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Почти у 700 тысяч пассажиров метро, МЦД, наземного городского и пригородного ж/д транспорта проверили наличие пропусков с 22 апреля, сообщил и. о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"Наша главная задача – обеспечить безопасность на всем транспорте Москвы и не допустить дальнейшего распространения вируса, в том числе при помощи цифровых пропусков", – отметил он, добавив, что нарушителей режима самоизоляции выявляют непосредственно в транспорте и вестибюлях станций.
В метро наличие пропуска определяет система автоматического контроля. Сотрудники подземки следят за ситуацией онлайн и при скоплении людей у турникетов переводят их работу в обычный режим, когда проверку проводит "Организатор перевозок".
В наземном транспорте контролеры проверяют пропуска выборочно, в пригороде и МЦД рейды проводят совместно с транспортной полицией. Для проверки пропусков контролеры используют специальные планшеты, которые позволяют также выявлять нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома.
Султанов напомнил, что с 27 мая для передвижения по Москве действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов, где пропускную систему уже отменили, должны оформить пропуск на портале mos.ru.
Система пропусков для поездок по Москве начала действовать 15 апреля. Пропуск можно оформить для поездок на работу, в больницу или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю.
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