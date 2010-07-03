В "Сколкове" пройдет конференция Startup Village

Фото: Агентство "Москва"

VII Международная конференция для технологических предпринимателей Startup Village пройдет в инновационном центре "Сколково" 29 и 30 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Запланировано около 150 сессий, охватывающих различные сферы технологического бизнеса. В конференции примут участие более 15 тысяч человек.

На мероприятии под названием Startup Bazaar представят инновационные бизнес-проекты в сфере торговли, транспорта, образования и других.

"Москва – один из регионов – лидеров по развитию инфраструктуры и поддержке технологичного бизнеса. С 2015 года количество технопарков и бизнес-акселераторов в столице выросло более чем в два раза, а коворкингов – почти в три раза", – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На дискуссии "Региональные особенности развития экосистемы инноваций: как закрыть городские и корпоративные потребности в инновационных разработках?" гости обсудят инфраструктуру для предпринимателей.

Стенд Правительства Москвы представит крупнейшее в России соревнование разработчиков – городской хакатон Urban.Tech.Moscow-2019. К нему присоединятся 100 команд разработчиков из семи стран.

Результаты предыдущих хакатонов Urban.Tech. Moscow обсудят на круглом столе "Зачем акселераторы нужны крупным и средним бизнесам?". На питч-сессии обсудят стартапы, поддержанные столичными властями.

В конференции примут участие 300 спикеров – представители администраций крупных городов России и мира, руководители крупнейших российских и международных компаний.

Среди них главы департамента предпринимательства и инновационного развития и департамента торговли и услуг Алексей Фурсин и Алексей Немерюк, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, гендиректор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев и другие.

Ранее в Минэкономразвитии предложили учитывать студенческие стартапы в качестве выпускных работ в российских вузах. Самые успешные студенты будут получать гранты для поддержания и реализации своих проектов.

