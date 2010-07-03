В "Сколкове" пройдет конференция Startup Village

VII Международная конференция для технологических предпринимателей Startup Village пройдет в инновационном центре "Сколково" 29 и 30 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Запланировано около 150 сессий, охватывающих различные сферы технологического бизнеса. В конференции примут участие более 15 тысяч человек.
На мероприятии под названием Startup Bazaar представят инновационные бизнес-проекты в сфере торговли, транспорта, образования и других.
"Москва – один из регионов – лидеров по развитию инфраструктуры и поддержке технологичного бизнеса. С 2015 года количество технопарков и бизнес-акселераторов в столице выросло более чем в два раза, а коворкингов – почти в три раза", – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
На дискуссии "Региональные особенности развития экосистемы инноваций: как закрыть городские и корпоративные потребности в инновационных разработках?" гости обсудят инфраструктуру для предпринимателей.
Стенд Правительства Москвы представит крупнейшее в России соревнование разработчиков – городской хакатон Urban.Tech.Moscow-2019. К нему присоединятся 100 команд разработчиков из семи стран.
Результаты предыдущих хакатонов Urban.Tech. Moscow обсудят на круглом столе "Зачем акселераторы нужны крупным и средним бизнесам?". На питч-сессии обсудят стартапы, поддержанные столичными властями.
В конференции примут участие 300 спикеров – представители администраций крупных городов России и мира, руководители крупнейших российских и международных компаний.
Среди них главы департамента предпринимательства и инновационного развития и департамента торговли и услуг Алексей Фурсин и Алексей Немерюк, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, гендиректор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев и другие.
Ранее в Минэкономразвитии предложили учитывать студенческие стартапы в качестве выпускных работ в российских вузах. Самые успешные студенты будут получать гранты для поддержания и реализации своих проектов.
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