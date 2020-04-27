ДИТ опроверг аннулирование цифровых пропусков для работающих из-за сбоя

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столичном департаменте информационных технологий назвали критерии, по которым цифровой пропуск работающего может быть аннулирован. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сообщения об аннулировании цифровых пропусков для работающих не являются сбоем. Сведения, указанные при оформлении пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в Федеральной налоговой службе. Если ИНН указан некорректно, цифровой пропуск аннулируется", – объяснили в ведомстве.

Еще одна причина для ограничений по пропуску – несоответствие места работы человека организации, указанной в заявке на оформление документа.

Если работающий пользователь столкнулся со сложностями по пропуску, необходимо обратиться непосредственно к работодателю. Временной заменой может послужить разовый пропуск на один календарный день.

В выходные стало известно, что в столице запустили платформу для работодателей, на которой можно проверить валидность пропусков. Данная услуга доступна на портале i.moscow/covid.

Пропускной режим был введен в Москве и Московской области с 15 апреля. С 22 апреля система проверяет наличие документов автоматически. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.

