Голосовому помощнику общегородского контакт-центра исполнилось семь лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Голосовому помощнику общегородского контакт-центра (ОКЦ) исполнилось семь лет, передает портал мэра и правительства Москвы.

За годы своей работы виртуальный ассистент обработал более 47 миллионов обращений, касающихся вопросов ЖКХ, транспорта, госуслуг. Голосовой помощник также может проконсультировать по вопросам режима работы центров "Мои документы", городских учреждений, готовности документов. Всего он способен ответить на вопросы по 55 темам.

"Робот постоянно совершенствует свои навыки, обучаясь на примере сотрудников горячих линий, а также изучает реакцию человека на его речь и анализирует, насколько успешно завершился диалог. Эффективность робота подтверждает рост числа самостоятельно обработанных звонков – в 2020 году оно увеличилось почти на 20 процентов. Всего за прошлый год робот обработал без привлечения оператора почти 30 миллионов обращений", – отметил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

В основе голосового помощника находится искусственный интеллект, способный распознавать речь. Робот также может понимать определенные разговорные выражения, что увеличивает эффективность работы. При этом теперь помощник не требует ответа в формате "да" или "нет".

Ответ на запрос пользователя робот способен найти в течение нескольких секунд. В среднем диалог длится не более полутора минут при правильно поставленном вопросе. При поступлении сложного вопроса робот перенаправит его оператору.

Самыми популярными у москвичей являются телефоны единой справочной службы Москвы (+7 (495) 777-77-77), единого диспетчерского центра (+7 (495) 539-53-53), единой службы записи на прием к врачу (+7 (495) 539-30-00) и другие.

Ранее сообщалось, что единый диспетчерский центр (ЕДЦ) за 2020 год обработал более 5 миллионов заявок москвичей.

