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Общество

27 марта, 22:09

Столичное МВД призвало молодых людей предупредить пожилых родственниках о мошенниках

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская полиция предложила молодому поколению рассказать пожилым родственникам о возможном дистанционном мошенничестве, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

В связи с запуском акции правоохранительные органы запустили хэштег #РасскажиРодителям. Полиция призывает донести до представителей старшего возраста о необходимости быть более бдительным, особенно в условиях режима самоизоляции.

В связи с этим столичное ГУ МВД предупреждает, что пожилые люди могут столкнуться с сообщениями о несуществующей болезни, о социальной выплате или надбавке к пенсии, а также о снятии денег с их счета или карты.

В связи с этим полиция просит молодых людей рассказать своим пожилым родственникам о правилах безопасности. В частности, они не должны никому сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код на обратной стороне карты, а также пароли, приходящие в SMS-сообщениях.

Кроме того, правоохранительные органы напоминают, что ни в коем случае нельзя пускать в квартиру посторонних лиц или же перечислять деньги злоумышленникам. В случае звонка с неизвестного номера необходимо положить трубку и перезвонить в организацию, которой они представились.

Московская полиция призвала молодых людей рассказать эту информацию пожилым людям, а их – быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников.

Столичное МВД призвало молодых людей предупредить пожилых родственниках о мошенниках


Ранее столичных жителей попросили игнорировать "целителей", которые предлагают лечение от коронавируса. Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным москвичей.

Также во время распространения COVID-19, по мнению ряда организаций, растет киберпреступность, в связи с чем граждан призвали быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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