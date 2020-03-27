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Город

11:28

Строительство ТРК в Косино-Ухтомском планируют завершить в 2022 году

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство торгово-развлекательного комплекса в районе Косино-Ухтомский планируют завершить в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Объект возводится по адресу: Новоухтомское шоссе, владение 2А. В комплексе разместятся продуктовый и строительный гипермаркеты и торговая галерея площадью более 127 тысяч квадратных метров.

Также на территории здания создадут паркинг на 847 мест и организуют наземные парковки с вместимостью на 2,9 тысячи мест для машин, в том числе из которых 218 будут отданы для маломобильных людей.

Ранее сообщалось, что торговый комплекс построят в столичном районе Некрасовка. В комплекс войдут торговые точки, кинотеатр, рестораны и кафе. Также будет оборудована стоянка для посетителей.

Торгово-развлекательный центр c кинотеатром по проекту бюро Blank Architects появится и на улице Авиаторов в районе Солнцево. В комплексе, помимо различных магазинов, будут размещены фуд-корт, кинотеатр на пять залов, кофейня, подземный паркинг на 254 машино-места, а также открытая терраса.

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