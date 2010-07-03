Ярмарка "Гостеприимная Москва" пройдет на Площади Революции

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

С 29 марта по 14 апреля на Площади Революции пройдет ярмарка "Гостеприимная Москва". Жителям и гостям столицы представят товары российских и зарубежных производителей.

Организаторы приготовили для гостей ярмарки творческий городок с уникальными поделками ручной работы, мастер-классы по приготовлению блюд, выступления коллективов из разных стран.

"Вся территория будет поделена на несколько зон: ярмарка еды, ярмарка удивительных вещей, фудкорт, мастер-классы и концертная площадка", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы Торгово-промышленной палаты (МТПП).

Мероприятие будет особенно полезно для предпринимателей. Производители смогут найти новые рынки сбыта и расширить ассортимент товаров.