В филармонии "Зарядья" установили скульптуру бесконечности

В филармонии "Зарядья" установили скульптуру "Энергия бесконечного развития" Паата Мерабишвили. Об этом сообщает РИА Новости.
Композиция воплощает идею ленты Мебиуса. Объект имеет весьма странную и одновременно простую структуру и символизирует непрерывность и бесконечность. Сообщается, что специально для фигуры было создано мобильное приложение, с помощью которого можно сделать фотографии с дополнительной реальностью.
Ранее стало известно, что парк "Зарядье" возглавил список самых популярных мест для съемок кино в столице.
Парк "Зарядье" номинирован на престижную международную премию World Travel Awards 2019, которую называют туристическим "Оскаром". Столичный парк претендует на звание "Ведущего объекта привлечения туризма в Европе 2019", а также "Ведущей туристической достопримечательности Европы 2019". Голосование завершится 28 апреля.
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