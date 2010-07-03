В филармонии "Зарядья" установили скульптуру бесконечности

Фото: РИА Новости/Ольга Гахокидзе



В филармонии "Зарядья" установили скульптуру "Энергия бесконечного развития" Паата Мерабишвили. Об этом сообщает РИА Новости.

Композиция воплощает идею ленты Мебиуса. Объект имеет весьма странную и одновременно простую структуру и символизирует непрерывность и бесконечность. Сообщается, что специально для фигуры было создано мобильное приложение, с помощью которого можно сделать фотографии с дополнительной реальностью.

Ранее стало известно, что парк "Зарядье" возглавил список самых популярных мест для съемок кино в столице.

Парк "Зарядье" номинирован на престижную международную премию World Travel Awards 2019, которую называют туристическим "Оскаром". Столичный парк претендует на звание "Ведущего объекта привлечения туризма в Европе 2019", а также "Ведущей туристической достопримечательности Европы 2019". Голосование завершится 28 апреля.