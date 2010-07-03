Жилой комплекс на юге Москве построят по программе реновации

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Дом из восьми секций разной этажности построят на Каспийской улице в рамках программы реновации. Об этом сообщил первый зампред Москомархитектуры, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, визуально здание будет комфортным для восприятия. Будущие жильцы получат безопасные дворы без машин, где обусторят детские площадки и зоны отдыха.

Общая площадь застройки составит около 39 тысяч квадратных метров. Внизу сделают помещения для консьержей, колясочные и кладовые, а остальные этажи отдадут под квартиры.

"Фасады планируют облицевать кирпичом и клинкерной плиткой бордовых и темно-коричневых цветов, с добавлением белого. Все секции выполнят в едином стиле, но за счет чередования цветов и материалов каждое строение будет иметь свой индивидуальный облик", – пояснил Кузнецов.

Утвержденная в августе 2017 года программа реновации предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу вошли более пяти тысяч домов. По закону собственники квартир в ветхих пятиэтажках получают равнозначное жилье в новых домах. Программа также подразумевает благоустройство дворов и парковок.

Ранее в программу реновации включили дом в Парусном проезде. Решение приняли на заседании президиума столичного правительства.

