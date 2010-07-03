В поселке Северный благоустроят территорию школы олимпийского резерва

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2019 году в поселке Северный отремонтируют ряд улиц и благоустроят территорию школы олимпийского резерва. Работы решили провести по просьбам местных жителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнили в столичном департаменте капремонта, планируют расширить пешеходные участки 6-й и 9-й Северных линий. "Сейчас тротуары здесь узкие или отсутствуют совсем", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Транспорту и пешеходам мешает и хаотичная парковка, добавили специалисты. В ходе работ тротуары вымостят плиткой, а на дорогах выложат асфальт. Подъезд автобусов к остановке "9-я Северная линия" сделают более удобным. Вместо хаотичной стоянки у обочин создадут 190 парковочных мест.

Работы по благоустройству пройдут и на территории спортивной школы олимпийского резерва "Северный", где готовят участников сборной команды России по современному пятиборью. Специалисты обновят трибуны и покрытие беговой дорожки на стадионе рядом со школой. А в школьном дворе модернизируют водосточно-дренажную систему. Благодаря этому дождевая или талая вода будет уходить быстрее, не создавая помех будущим олимпийцам.

Кроме того, на улицах и на территории школы появятся энергосберегающие фонари и удобные скамейки. Поблизости разобьют цветники, посадят почти 300 кустарников и около 15 деревьев.

Ранее сообщалось, что до конца года в усадьбе Люблино планируют обустроить две спортивные зоны. Там расположатся шесть площадок для занятий спортом.