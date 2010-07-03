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09:24

Умный ландшафт. Набережную Марка Шагала защитят от ветра и шума

город благоустройство

09:24

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Искусственные холмы, которые будут защищать от ветра и шума, планируют обустроить на набережной Марка Шагала в Даниловском районе столицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Как отмечается, набережную реконструируют в соответствии с утвержденной концепцией.

"Здесь создадут многофункциональный "умный" ландшафт, включающий места отдыха, павильоны, а также разнообразные формы взаимодействия человека и природы", – приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

По ее словам, холмы оградят от ветра с реки и городского шума. Защитную функцию выполнят деревья и кустарники, которые планируют высадить на склонах.

Ранее сообщалось, что на набережной Марка Шагала появится круглогодичный "плавающий" бассейн в виде понтона с подведенными к нему коммуникациями. Предполагается, что бассейн станет еще одной популярной городской достопримечательностью. Реализовать проект планируют к 2026 году.

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