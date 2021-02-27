Строительство поликлиники в Нагатинском затоне планируют завершить в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В апреле этого года в Нагатинском затоне планируют завершить строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он уточнил, что поликлиника, построенная в соответствии с новым стандартом, появится на улице Судостроительной.

По словам Бочкарева, что для детского (250 посещений) и взрослого (500 посещений) корпусов предусмотрены отдельные входы. Также здесь откроется женская консультация на 96 посещений.

Заммэра уточнил, что объект готов на 75%.

"В детской поликлинике предусмотрены: отделение медицинской профилактики, кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое отделение, дневной стационар и хирургический блок кабинетов. Во взрослой – кабинет вакцинопрофилактики, отделение врачей общей практики, хирургический блок, дневной стационар и отделение реабилитации, отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами для взрослых и детей", – рассказал Бочкарев.

Ранее сообщалось, что корпус лучевой терапии построят на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.Там будут функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D и 4D лучевую терапию.

