Строительство поликлиники в Нагатинском затоне планируют завершить в апреле

14:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В апреле этого года в Нагатинском затоне планируют завершить строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Он уточнил, что поликлиника, построенная в соответствии с новым стандартом, появится на улице Судостроительной.
По словам Бочкарева, что для детского (250 посещений) и взрослого (500 посещений) корпусов предусмотрены отдельные входы. Также здесь откроется женская консультация на 96 посещений.
Заммэра уточнил, что объект готов на 75%.
"В детской поликлинике предусмотрены: отделение медицинской профилактики, кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое отделение, дневной стационар и хирургический блок кабинетов. Во взрослой – кабинет вакцинопрофилактики, отделение врачей общей практики, хирургический блок, дневной стационар и отделение реабилитации, отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами для взрослых и детей", – рассказал Бочкарев.
Ранее сообщалось, что корпус лучевой терапии построят на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.Там будут функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D и 4D лучевую терапию.
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