Участок дороги между Калужским и Варшавским шоссе в ТиНАО планируют построить в 2022 году

13:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Второй участок дороги, которая пройдет между Калужским и Варшавским шоссе через деревню Яковлево в ТиНАО, планируют в 2022 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что связка состоит из двух этапов. Первый участок был открыт в 2019 году.
"Сейчас идем от этой точки, от деревни Яковлево, до Варшавского шоссе", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".
По его словам, этот элемент дорожной магистрали будет служить для движения автомобилей, а также для подвоза пассажиров на городском транспорте.
Протяженность первого этапа трассы, который был открыт в 2019 году, составила 5,5 километра. Протяженность строящегося второго этапа дорог – 12 километров. В состав дороги войдут путепровод через пути МЦД-2, эстакада на Варшавском шоссе, мост через реку Десна.
Ранее сообщалось, что съезд с Киевского шоссе в ТиНАО построят в 2022 году. Объект будет представлять собой правоповоротный съезд с путепроводом тоннельного типа.
Кроме того, столичные власти назвали сроки полноценного открытия трассы Марьино – Саларьево, которая будет фактическим дублером Киевского и Калужского шоссе. Магистраль хотят полностью открыть для движения автотранспорта до конца 2020 года.
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