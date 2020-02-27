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17:02

На Воробьевых горах пройдет этап мирового тура по сноуборду

город спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie в дисциплине "биг-эйр" пройдет на территории спорткомплекса "Воробьевы горы" 29 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В соревнованиях примут участие более 60 спортсменов из России и стран Европы. Среди них участники Олимпийских игр, победители чемпионатов мира, этапов Кубка мира и X-Games.

Специально для проведения турнира построят стартовую разгонную рампу. Также зрителей ждет развлекательная программа и праздничный фейерверк. Мероприятие стартует в 18:00, церемония награждения запланирована на 21:00.

На состязаниях в дисциплине "биг-эйр" сноубордист разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Выступление оценивается по сложности трюков, динамике, чистоте и красоте исполнения.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за теплой погоды отменили этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом". Соревнования должны были пройти в феврале.

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