Собянин предложил обязать юрлиц иметь "личный кабинет" для взаимодействия с ФНС

13:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин отметил важность взаимодействия юридических лиц с Федеральной налоговой службой в электронном формате. С таким предложением он выступил в ходе расширенного заседания коллегии УФНС России по Москве, сообщает Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что в настоящий момент такая форма общения вводится во всех городских сферах. Собянин указал на необходимость обязательного взаимодействия между налогоплательщиками и ФНС в электронном формате.
Особенно, по словам мэра, это касается юридических лиц. Наличие "личного кабинета" для работы с налоговыми упростит их взаимоотношения с бизнесом и снимет ряд вопросов, касающихся администрирования.
"Мне кажется, что и здесь надо охватывать не 170 тысяч юридических лиц, а все 800 тысяч, которые есть в городе, и по-другому уже не принимать. Если ты зарегистрировал юридическое лицо, почему ты не можешь открыть "личный кабинет", это же не так сложно", – сказал Собянин.
Он добавил, что в Москве за последнее время выросла динамика поступлений бюджет. Так, подоходный налог увеличился на 13%. Также Собянин отметил рост отчислений в различные фонды.
Ранее стало известно, что в России планируют повысить налог на старые автомобили. Это коснется владельцев автомобилей, который имеют экологический класс Евро-3 и ниже.
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