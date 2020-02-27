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Город

09:09

Скульптуры из кости моржа и кита покажут в Музее Востока

город культура выставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Государственном музее Востока откроется выставка "О Чукотке резцом и тушью" 11 марта. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Гости выставки смогут увидеть 38 скульптур из кости моржа и кита, 26 моржовых клыков с сюжетными изображениями и 26 живописных работ, а также модель парусной шхуны.

Посетители выставки также увидят работы реставратора изделий Ирины Левашевой. Она работает в технике монохромной японской живописи. В музее также будут представлены ее изделия из моржового клыка.

Всего в экспозицию войдет более 90 произведений искусства из запасников музейного центра "Наследие Чукотки". Он является одним из самых крупных музеев Чукотского автономного округа, обладающим уникальными коллекциями.

Ранее в Третьяковской галерее открылась выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Куратором проекта выступает художник Алексей Трегубов.

В состав экспозиции вошли произведения из собраний Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства. Увидеть работы можно до 10 мая.

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