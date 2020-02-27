Базу с примерами применения искусственного интеллекта создали в столице

08:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице создали онлайн-базу знаний с мировыми практиками применения искусственного интеллекта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий столицы.
"Платформа о московских высокотехнологичных решениях ICT.Moscow собрала онлайн-базу с мировыми практиками применения искусственного интеллекта (ИИ)", – говорится в сообщении.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, всего собрано более 300 российских и международных примеров в разных сферах. В каждом можно найти подробное описание, сведения о разработчике, объекте внедрения, технологиях и полученных результатах.
Сергунина отметила, что московских кейсов в базе знаний около 100.
"У Москвы уже накоплен большой опыт внедрения таких решений в городских проектах, поэтому нам есть чем поделиться. И конечно, мы продолжаем анализировать лучшие международные практики. Созданная нами база знаний может быть полезна и разработчикам, и бизнесу, и государственным институтам", – подчеркнула Сергунина.
Уточняется, что база общедоступна, и любая компания может поделиться своим опытом внедрения искусственного интеллекта. Международные практики отбираются вместе с аналитиками Smart City Lab департамента информационных технологий города.
Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ к 2021 году включит в школьную программу изучение искусственного интеллекта. К 2024 году новый предмет появится в половине российских школ.
В документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), отмечается, что уже согласованы правила выдачи грантов на интеграцию ИИ в школьное образование. В 2021 году Минпросвещения проведет апробацию учебных модулей "Искусственный интеллект" в составе основных общеобразовательных программ не менее чем в 1% школ.
С этого же года во всех регионах страны будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ, предоставляющая преференции при поступлении в вузы. Предстоит повысить квалификацию по ИИ не менее чем 15 тысяч педагогов.
Ранее соучредитель "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская заявила, что в Москве проработают вопрос создания специального правового режима в сфере искусственного интеллекта. По ее мнению, данная мера могла бы помочь выявить возможные риски и разработать способы защиты граждан в цифровой среде.
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