Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

08:55

Базу с примерами применения искусственного интеллекта создали в столице

город технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице создали онлайн-базу знаний с мировыми практиками применения искусственного интеллекта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий столицы.

"Платформа о московских высокотехнологичных решениях ICT.Moscow собрала онлайн-базу с мировыми практиками применения искусственного интеллекта (ИИ)", – говорится в сообщении.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, всего собрано более 300 российских и международных примеров в разных сферах. В каждом можно найти подробное описание, сведения о разработчике, объекте внедрения, технологиях и полученных результатах.

Сергунина отметила, что московских кейсов в базе знаний около 100.

"У Москвы уже накоплен большой опыт внедрения таких решений в городских проектах, поэтому нам есть чем поделиться. И конечно, мы продолжаем анализировать лучшие международные практики. Созданная нами база знаний может быть полезна и разработчикам, и бизнесу, и государственным институтам", – подчеркнула Сергунина.

Уточняется, что база общедоступна, и любая компания может поделиться своим опытом внедрения искусственного интеллекта. Международные практики отбираются вместе с аналитиками Smart City Lab департамента информационных технологий города.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ к 2021 году включит в школьную программу изучение искусственного интеллекта. К 2024 году новый предмет появится в половине российских школ.

В документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), отмечается, что уже согласованы правила выдачи грантов на интеграцию ИИ в школьное образование. В 2021 году Минпросвещения проведет апробацию учебных модулей "Искусственный интеллект" в составе основных общеобразовательных программ не менее чем в 1% школ.

С этого же года во всех регионах страны будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ, предоставляющая преференции при поступлении в вузы. Предстоит повысить квалификацию по ИИ не менее чем 15 тысяч педагогов.

Ранее соучредитель "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская заявила, что в Москве проработают вопрос создания специального правового режима в сфере искусственного интеллекта. По ее мнению, данная мера могла бы помочь выявить возможные риски и разработать способы защиты граждан в цифровой среде.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика