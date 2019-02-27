Красивая жизнь: гостиница может появиться в усадьбе на Пятницкой улице

Флигель старинной усадьбы на Пятницкой улице в центре столицы выставлен на аукцион для создания гостиницы, сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике.
Речь идет об усадьбе Чернцовой-Варгиных-Барановых XVIII-XIX веков постройки. Покупатель должен отреставрировать здание. Стартовая цена – 142,3 миллиона рублей.
Опрошенные департаментом эксперты считают, в здании может появиться гостиница премиум-класса, хостел, бутиковый отель уровня 3–3,5 звезды, офисы или апартаменты.
Усадьба является выявленным объектом культурного наследия. В этой усадьбе в 1850-х годах бывал Лев Толстой. В конце 1980-х годов была начата реконструкция здания, в ходе которого была разобрана большая часть строения. В начале 1990-х годов сделана попытка ремонта оставшейся части здания.
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