Красивая жизнь: гостиница может появиться в усадьбе на Пятницкой улице

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Флигель старинной усадьбы на Пятницкой улице в центре столицы выставлен на аукцион для создания гостиницы, сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Речь идет об усадьбе Чернцовой-Варгиных-Барановых XVIII-XIX веков постройки. Покупатель должен отреставрировать здание. Стартовая цена – 142,3 миллиона рублей.

Опрошенные департаментом эксперты считают, в здании может появиться гостиница премиум-класса, хостел, бутиковый отель уровня 3–3,5 звезды, офисы или апартаменты.

Усадьба является выявленным объектом культурного наследия. В этой усадьбе в 1850-х годах бывал Лев Толстой. В конце 1980-х годов была начата реконструкция здания, в ходе которого была разобрана большая часть строения. В начале 1990-х годов сделана попытка ремонта оставшейся части здания.