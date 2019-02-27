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10:44

Новые инженерные коммуникации проложат в СВАО

город строительство

10:44

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Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Проложить новые инженерные коммуникации собираются на Полярной улице. Предоставление двух земельных участков уже согласовала возглавляемая Сергеем Собяниным Градостроительно-земельная комиссия, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Рабочие переложат существующую теплосеть и построят новый участок теплосети и водостока.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, территории площадью 0,97 гектара планируется передать в аренду инвестору, в качестве которого выступил "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций", на 11 месяцев и 28 дней.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, упомянутые участки сейчас свободны от объектов капитального строительства.

Ранее ГЗК отказала в строительстве офиса в Большом Саввинском переулке. В настоящее время расположен магазин площадью 270 квадратных метров.

город строительство

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