Новые инженерные коммуникации проложат в СВАО

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Проложить новые инженерные коммуникации собираются на Полярной улице. Предоставление двух земельных участков уже согласовала возглавляемая Сергеем Собяниным Градостроительно-земельная комиссия, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Рабочие переложат существующую теплосеть и построят новый участок теплосети и водостока.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, территории площадью 0,97 гектара планируется передать в аренду инвестору, в качестве которого выступил "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций", на 11 месяцев и 28 дней.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, упомянутые участки сейчас свободны от объектов капитального строительства.

Ранее ГЗК отказала в строительстве офиса в Большом Саввинском переулке. В настоящее время расположен магазин площадью 270 квадратных метров.