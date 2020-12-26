Посетители работавшего ночью ресторана в "Москва-Сити" подрались, покидая заведение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посетители работавшего ночью ресторана Birds в "Москва-Сити" подрались, покидая заведение в момент рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций и полицейских. Об этом рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

Он уточнил, что ресторан находящийся на 84 этаже башни "Око", продолжал работу после 23:00.

"На входе, при виде сотрудников ОАТИ и полиции, охрана предупредила работников ночного клуба о прохождении в здании рейда. Посетителей Birds спешно стали выгонять из зала, ликвидировать следы обслуживания на столах. В результате, когда инспекторы стояли внизу, в спускающимся вниз лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка", – рассказал Поповский.

По его словам, дерущихся разнимала бойцы ОМОН.

Главный инспектор ОАТИ подчеркнул, что в ресторане нарушались требования социального дистанцирования, не все использовали СИЗ.

"В зале ресторана на момент прибытия сотрудников ОАТИ и полиции в 00:05 на барной стойке оставались недопитые бокалы с алкоголем, на столах спешно убирали посуду. На выходе из кассового аппарата был обнаружен открытый чек с указанием времени: 23:06", – рассказал он.

Как добавил инспектор, что заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что за нарушение мер профилактики распространения коронавируса в Москве приостановили работу 56 кальянных. В частности, специалисты Роспотребнадзора проверили кальянную "Мята Lounge" на Воронцовской улице. В заведении был нарушен указа мэра Москвы, по которому установлен запрет на курение кальянов в общественных местах. Также в заведении не выполняли санитарно-противоэпидемические мероприятия.