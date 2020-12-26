Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТ имени Горького

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Министерство культуры России обнаружило серьезные нарушения во время проверки деятельности Московского Художественного академического театра имени Максима Горького. Об этом информирует Агентство "Москва".
Известно, что материалы проверки уже были направлены в Генпрокуратуру.
"Завершена комплексная проверка деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения культуры Московский Художественный академический театр имени Максима Горького за 2018–2019 годы, январь–июнь 2020 года", – заявили в Минкультуры.
Там уточнили, что нарушения были выявлены в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ. Кроме того, проверка показала нарушения при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ.
"Минкультуры России поручено художественному руководителю театра Э.В. Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах", – заключили в пресс-службе.
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