Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТ имени Горького

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Министерство культуры России обнаружило серьезные нарушения во время проверки деятельности Московского Художественного академического театра имени Максима Горького. Об этом информирует Агентство "Москва".

Известно, что материалы проверки уже были направлены в Генпрокуратуру.

"Завершена комплексная проверка деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения культуры Московский Художественный академический театр имени Максима Горького за 2018–2019 годы, январь–июнь 2020 года", – заявили в Минкультуры.

Там уточнили, что нарушения были выявлены в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ. Кроме того, проверка показала нарушения при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ.

"Минкультуры России поручено художественному руководителю театра Э.В. Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах", – заключили в пресс-службе.

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