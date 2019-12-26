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26 декабря, 21:32

Стадион "Луч" на Волоколамском шоссе реконструируют

город строительство спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стадион "Луч" на Волоколамском шоссе реконструируют. Решение принято на заседании градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

В спорткомплексе построят ледовую арену, спортивное ядро с универсальным залом и реабилитационный центр. Площадь увеличится до 8,7 тысячи квадратных метров. Рядом со стадионом организуют парковку.

В ноябре стало известно, что "РЖД Арену" в Черкизове собираются закрыть на масштабную реконструкцию. Работы коснутся и прилегающей к стадиону территории.

Подробностей проекта пока нет, однако стадион точно не планируют сносить. Конкретные сроки начала работ по реконструкции арены пока неизвестны.

Во втором квартале 2020 года начнется реконструкции стадиона "Знамя Труда" в Орехово-Зуеве. На обновленном стадионе появится игровое поле с искусственным покрытием и подогревом, предусмотрено также возведение трибуны на 2,5 тысячи мест с навесом.

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