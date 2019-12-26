С начала года в Москве отреставрировали 190 объектов культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Департамент культурного наследия Москвы отчитался об итогах работы за 2019 год. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что в столице привели в порядок и отреставрировали 190 объектов культурного наследия. При этом, по словам Емельянова, до конца года планируется сдать еще несколько строений.

В 2020 году ведомство рассчитывает завершить работы на 200 объектах. При этом непосредственно в работе их будет примерно 500.

В начале октября Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация – 2019". Мэр отметил важность и значительные объемы реализованных проектов, назвав их работой мирового уровня.

