Три пешеходных маршрута по выставкам столицы подготовили для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Агентство "Мосгортур" департамента культуры города Москвы разработало три пешеходных маршрута по самым интересным выставкам города. Об этом рассказали на официальном портале мэра и правительства столицы.

Каждый из продуманных маршрутов предложит зрителю посетить несколько музеев или даже покататься на коньках в перерыве между знакомством с образцами искусства.

Первое предложение "Мосгортура" посвящено истории театра и русского балета. Общее время прохождения маршрута примерно равно 33 минутам. Участникам советуют начать с Нового Манежа и выставки "Театр.Rus", после чего перейти в Музей моды с выставкой "Русский балет – мода навсегда". Закончить тур москвичи могут Галереей на Солянке (экспозиция "Я, Майя Плисецкая") и парком "Зарядье" (экспозиция "Год театра. Занавес!").

Второй маршрут, получивший название "По квартирам", подойдет для тех, кто интересуется бытом и творчеством известных писателей. Эксперты "Мосгортура" советуют посетить Музей Булгакова, мемориальную квартиру Островского, музей-квартиру Ивана Сытина, музей-мастерскую Дмитрия Налбандяна и выставку "Путешествуйте дома. Зима" в саду "Эрмитаж".

Третий маршрут проведет жителей и гостей Москвы по Таганке. Приблизительно за 25 минут можно успеть посетить дом-музей Владимира Высоцкого, музей русского зарубежья, выставку "Веселая карусель. Сборник № 2" в галерее "Здесь на Таганке" и экспозицию "Энергия зимнего солнца" в Таганском парке.

Любителям экскурсий рекомендуют предварительно уточнять время работы музеев и конкретных выставок, а также заранее выяснить стоимость посещения.

Отдельный экскурсионный цикл также запустят в Москве как часть программы фестиваля "Путешествие в Рождество" при участии проекта "Гуляем по Москве". Специалисты подготовили для гостей и жителей столицы 60 маршрутов, адаптированных для разных групп граждан.

