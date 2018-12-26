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17:05

В "Зарядье" открылась выставка "левитирующих" елок

город досуг Новый год

17:05

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В медиацентре парка "Зарядье" открылась выставка "левитирующих" (парящих) елок от шести модных домов известных дизайнеров.

Свои новогодние произведения представили дома моды Валентина Юдашкина, Игоря Чапурина, Алены Ахмадуллиной, Юлии Далакян, а также Tegin и Еnteley, передает РИА Новости.

Елки в виде конусов высотой около 30 сантиметров парят в воздухе над ледяными глыбами, вращаясь вокруг собственной оси. Лишь один из конусов напоминает классическую елку с игрушками в виде зверушек.

Ранее сообщалось, что в "Зарядье" появится главный вход – он расположится со стороны станции метро "Китай-город".

В начале января в "Зарядье" покажут представление "Щелкунчик", который неофициально называют большим праздником непослушания.

По итогам 2018 года Москву могут посетить 23,5 миллиона туристов. У гостей столицы пользуются популярностью Кремль, Красная площадь, Большой театр, Третьяковская галерея, парк "Зарядье", ВДНХ, набережные Москвы-реки.

14 декабря в столице стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". До 13 января по всей Москве будут работать 78 площадок. Запланированы десятки развлекательных и спортивных мероприятий. По данным московского департамента культуры, всего за время праздников в городе пройдет свыше 400 мастер-классов, экскурсий и представлений.

Необычные предметы во время праздников можно будет увидеть не только на ярмарках, но и в музеях. Специально для новогодних каникул культурные учреждения города подготовили особую программу для детей и их родителей.

Красная площадь в новогоднюю ночь будет открыта для всех желающих. Свободно пройти туда можно будет с 10 утра 31 декабря до 2 января. При этом на входе на главную площадь страны организуют пять контрольно-пропускных пунктов с металлодетекторами.

А вот для масштабного пиротехнического шоу в честь Нового года в столице подготовили 31 площадку. На фейерверки в ночь на 1 января можно будет посмотреть во всех округах Москвы, в том числе и в 18 городских парках.

Первые залпы озарят небо в районе Большого Москворецкого моста ровно в полночь. Лучше всего пятиминутное шоу будет видно в "Зарядье", на Красной площади и на близлежащих улицах. На остальных площадках фейерверки начнутся в час ночи – в это время новый год наступит уже во всех регионах России.

город досуг Новый год

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