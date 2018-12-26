Шесть дворовых катков залили в столичном районе Преображенское

Уточняется, что катки расположены по адресам: улица Большая Черкизовская, дом 9, корпус 2 и дом 22 корпус 5, улица Преображенский Вал, дом 24, улица Богородский Вал, дом 6, улица Просторная, дом 2 и улица Знаменская, дом 12/4.
Ранее сообщалось, что лидером по промежуточным итогам голосования "Зима в парках: где находится лучший каток?" стал Парк Горького. В голосовании участвовали более 156 тысяч человек. Люди оценивали 17 катков по четырем показателям: качество льда, светомузыка, работа проката и работа раздевалок.
Далее следует каток в парке "Сокольники". Замыкает тройку каток в саду "Эрмитаж".
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