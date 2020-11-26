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Город

13:14

"Перекресток" в СВАО опечатали за нахождение на работе больных COVID-19

город

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Роспотребнадзор опечатал магазин "Перекресток" на северо-востоке столицы в связи выявлением двух случаев COVID-19 среди сотрудников, а также из-за нарушения мер профилактики коронавируса, сообщает Агентство "Москва".

Супермаркет располагается на улице Римского-Корсакова, доме 20. В магазине нарушались требования санитарного законодательства, не выполнялись мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что администрация знала о заболевших, но своевременно не отстранила контактных лиц от работы, также не была проведена дезинфекция в супермаркете. Также выяснилось, что термометрия среди сотрудников проводилась всего один раз в день и у одной из заболевших температура не проверялась с 13 по 23 ноября.

На предприятии также отсутствовали кожные антисептики для сотрудников. В пекарне и рыбном цехе циркуляры для обеззараживания воздуха находились в нерабочем состоянии. Также предприятие нарушало режим проведения уборок и дезинфекций помещений.

В отношении юрлица составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности предприятия. Протокол направят в Бутырский районный суд для рассмотрения и принятия решения. Предприятию грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток или административный штраф.

Кроме того, выявленным контактным лицам вручены уведомления о соблюдении ими в течение 14 календарных дней режима изоляции. Руководству гипермаркета выдано предписание о проведении заключительной дезинфекции в супермаркете.

Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в парикмахерской на Братиславской улице, доме 12. Там не проводилась термометрия сотрудников и посетителей, а также не соблюдался перчаточно-масочный режим. Помимо этого, не проводилась дезинфекция предметов.

За нарушения индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей или закрыть организацию на срок до 90 суток.

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