Минстрой разрешил строить пятиэтажные школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заявил о смягчении требований к количеству этажей в школах. Об этом сообщает ТАСС.

Якушев на заседании коллегии министерства представил первые результаты по оптимизации решений. Так, одним из главных решений он назвал проектирование пятиэтажных школ. Он также отметил, что теперь актовые залы могут располагаться и на третьем этаже, тогда как раньше они могли находиться не выше второго этажа.

Он также пояснил, что пятый этаж предусмотрен с учетом ограничений требований пожарной безопасности. Работа по модернизации документов проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее сообщалось, что в районе Левобереженый построят школу в авангардном стиле. Ее фасады облицуют матовым светло-серым керамическим кирпичом "Малевич" и темно-серым клинкерным кирпичом "Модельяни". Центральный фасад украсят витражи с архитектурным стеклом.

Пятиэтажное здание будет разделено на три блока в соответствии с возрастом учеников – начальную, основную и старшую школы. Они будут иметь схожую планировочную структуру и отдельные входы.

