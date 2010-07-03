Реконструкция кинотеатра "Патриот" начнется в ноябре

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Реконструкция кинотеатра "Патриот" в районе Хорошёво-Мнёвники начнется в ноябре 2019 года, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Здесь откроется не только современный кинокомплекс, но и фуд-корт, торговая галерея с кафе и супермаркетом. Для посетителей с детьми также предусмотрены комнаты матери и ребенка, а для работников – административные, служебные и бытовые помещения", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Фасады облицуют керамическими панелями светлых оттенков, также сделают архитектурную подсветку с несколькими режимами. Стены кинокомплекса облицуют алюминиевыми панелями. Первый этаж будет полностью остеклен, за счет чего будет создана связь с улицей.

Кинотеатр "Патриот" ведет свою историю с 1959 года. В 1960-х он был одним из наиболее популярных культурных центров района. С началом 1990-х он потерял прежнюю популярность. Сегодня кинотеатр закрыт: он требует ремонта и кардинального переоснащения.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В столице реализуется программа реконструкции 39 кинотеатров, которые превратят в многофункциональные районные центры. Каждое здание будет выделяться интересным дизайном. Например, у бывших кинотеатров "Будапешт", "Рига", "Ангара", "Киргизия" и "Таллин" будут стеклянные фасады.

Гастрономические рынки откроются в 15 советских кинотеатрах после реконструкции. Москвичи смогут в двух шагах от дома попробовать блюда национальных кухонь мира: грузинской, японской, вьетнамской, индийской, греческой, итальянской. Например, суп фо бо, хинкали, крафтовые бургеры.

Ранее сообщалось о реконструкции кинотеатра "Великан". Здание кинотеатра было построено в 1930-е годы. Во время Великой Отечественной войны в него попала бомба. Проект восстановления строения подготовило архитектурное бюро Kleinewelt Architekten. Архитекторы предлагают восстановить исторический фасад и сохранить конструктивный каркас здания. Проект предусматривает обустройство кинозала на 180 человек.

