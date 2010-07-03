В навигаторе социальных услуг появились новые категории

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На интерактивной онлайн-карте социальных услуг столицы появилось шесть новых категорий, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Таким образом, число услуг, доступных пользователям, увеличилось до 11.

Появились категории "Помощь женщинам и детям в кризисной ситуации", "Подростковые клубы", "Клуб "Мой социальный центр", "Помощь бездомным", "Школа приемных родителей" и "Образование".

До этого жителям столицы были доступны поиск ближайших центров занятости, служб юридической и психологической помощи, служб медиации (помощи в урегулировании семейных конфликтов) и комнат прохлады (ныне комнат отдыха).

Онлайн-карта на сайте департамента труда и социальной защиты населения появилась в начале августа. Всего на карте обозначено более 350 адресов с полными данными о графике работы и услугах каждого конкретного учреждения. Перечень организаций со временем будет дополняться.

Чтобы воспользоваться навигатором, нужно выбрать интересующую услугу определенной категории – после этого на карте отобразятся точки с подходящими адресами. Далее следует кликнуть на ближайший удобный адрес и нажать "Подробнее" – откроется доступ ко всей необходимой информации.