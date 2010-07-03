В навигаторе социальных услуг появились новые категории

На интерактивной онлайн-карте социальных услуг столицы появилось шесть новых категорий, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Таким образом, число услуг, доступных пользователям, увеличилось до 11.
Появились категории "Помощь женщинам и детям в кризисной ситуации", "Подростковые клубы", "Клуб "Мой социальный центр", "Помощь бездомным", "Школа приемных родителей" и "Образование".
До этого жителям столицы были доступны поиск ближайших центров занятости, служб юридической и психологической помощи, служб медиации (помощи в урегулировании семейных конфликтов) и комнат прохлады (ныне комнат отдыха).
Онлайн-карта на сайте департамента труда и социальной защиты населения появилась в начале августа. Всего на карте обозначено более 350 адресов с полными данными о графике работы и услугах каждого конкретного учреждения. Перечень организаций со временем будет дополняться.
Чтобы воспользоваться навигатором, нужно выбрать интересующую услугу определенной категории – после этого на карте отобразятся точки с подходящими адресами. Далее следует кликнуть на ближайший удобный адрес и нажать "Подробнее" – откроется доступ ко всей необходимой информации.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.