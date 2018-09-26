Столичные цветники и клумбы украсили около 1,5 млн агератумов

26 сентября 2018, 13:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Московские цветники и клумбы украсили примерно 1,5 миллиона агератумов в текущем году.
"Специалисты ГБУ "Озеленение" для столичных цветников и клумб вырастили шесть сортов агератума Хоустона: белый, голубой, розовый, синий, сиреневый и фиолетовый", – сообщили в комплексе городского хозяйства столицы Агентству "Москва".
Агератум, как пояснили в комплексе, относится к роду семейства астровых.
"Агератум выращивают как однолетнее растение. Поскольку декоративность агератума довольно высока, неудивительно, что он так популярен в городском озеленении", – рассказала главный агроном ГБУ "Озеленение" Вера Черкашина.
20 сентября в столице стартовала акция "Миллион деревьев". Осенью в столице высадят около 170 тысяч деревьев и кустарников. В городе появятся новые березы, ели, рябины, черемуха, кизильник и боярышник. Кроме того, в Москве восстановят деревья, которые пострадали от аномальных погодных явлений.
Москвичи могут подавать заявки на озеленение своего двора через управу района, а также голосовать за это в проекте "Активный гражданин".
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