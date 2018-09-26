Московские археологи нашли фигурку предшественника Деда Мороза

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В центре столицы археологи нашли фигурку, которая внешне напоминает Деда Мороза, сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

"Мы конечно понимаем, что Дед Мороз – явление советской эпохи, после 30-х годов. Но в принципе уже в середине XIX века начал появляться такой образ – дедушка с рождественским мешком. Это как раз такая фигурка", – приводит слова Емельянова "Интерфакс".

Фигурку обнаружили около трех недель назад.

"Дальше она попадет в музейный фонд и специалисты либо развенчают мое предположение, что это одна из первых фигурок Деда Мороза и просто назовут его мужчина в белом армяке с мешком, либо мое предположение останется", – сказал Емельянов.

С начала 2018 года при археологических раскопках на территории Москвы было найдено около 5 тысяч артефактов.

Ранее сообщалось, что столичные археологи нашли старинную детскую посуду при раскопках в Таганском районе столицы. После реставрации их передадут в фонды столичных музеев. Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов уточнил, что найденный игрушечный сервиз состоит из шести предметов, которые входили в состав как минимум трех разных наборов и были изготовлены в Москве в XIX – начале XX века.

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