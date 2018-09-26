Жителей 30 старых домов переселят по программе реновации до конца года

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В столице переселение жителей из 30 старых домов по программе реновации начнется до конца года.

На данный момент для участников программы реновации ввели в эксплуатацию 34 "стартовых" дома. Общая площадь домов составляет порядка 400 тысяч квадратных метров, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики столицы.

"Сейчас идет переселение в 13 домов из этого числа. Туда переселяются жители 17 старых домов. При этом одна пятиэтажка – на улице Константина Федина, дом 5 в Восточном административном округе уже расселена и снесена", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

По его словам, сейчас в процессе переселения находятся около трех тысяч участников программы реновации, а до конца года эта цифра увеличится до 10 тысяч.

Левкин также рассказал, что еще 33 "стартовых" дома площадью более 500 тысяч квадратных метров на стадии строительства.

"Кроме того, в настоящее время ведется проектирование более 140 "стартовых" домов на подобранных площадках площадью 1,6 миллиона квадратных метров", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что более 100 семей посмотрели новые квартиры в период с 8 по 17 сентября. По итогам осмотра в Центр информирования подали 71 заявление с согласием жильцов на переселение. Также в центр направили документы для подготовки и заключения договоров на предоставление равнозначных квартир.

Строительство домов по программе реновации

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