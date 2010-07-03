Город достиг 100%-й реализации земельных участков для строительства ФОКов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы

Город достиг стопроцентной реализации земельных участков для строительства ФОКов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Городу удалось достичь максимальной реализации земельных участков, предназначенных для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Только с начала 2019 года по итогам городских торгов столичными инвесторами было арендовано 10 участков для строительства ФОКов, это одна пятая часть от всех таких объектов, реализованных на торгах с 2012 года", – рассказал Ефимов.

Город продолжает привлекать частные инвестиции для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, предоставляя в аренду земельные участки в среднем на три года, после чего договор с инвестором переоформляется в долгосрочную аренду под эксплуатацию построенных объектов.

"Впервые за семь лет реализация земельных участков для строительства ФОКов достигла 100%, ранее этот показатель был вдвое меньше. Такая динамика связана в первую очередь с установлением минимально возможной, согласно законодательству, начальной цены торгов: сейчас начальный размер годовой аренды городской земли для строительства спортивных объектов составляет 1,5% от кадастровой стоимости участков. Это позволило не только повысить инвестиционную привлекательность объектов, но и сэкономить бюджетные средства и время на проведение независимой оценки", - отметил Ефимов.

"В рамках проведения городских торгов на каждый объект в этом году претендовало около 9 участников – в 4 раза больше, чем в предыдущие годы. Благодаря столь высокой конкуренции превышение начальной цены по итогам аукционов в ряде случаев достигло 800%, ранее этот показатель составлял всего 20%. Реализованные с начала этого года земельные участки находятся преимущественно в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах. Общий строительный объем физкультурно-оздоровительных комплексов, которые должны появиться в Москве в ближайшие 3 года, составляет 71,5 тысячи квадратных метров", – прокомментировал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего с 2012 года инвесторами было арендовано 50 участков общей площадью 25 гектаров, находящихся в государственной собственности и предназначенных для строительства ФОКов.

В Даниловском районе столицы рядом со стадионом "Торпедо" построят ФОК с футбольным манежем. Общая площадь здания составит семь тысяч квадратных метров. Инфраструктура ФОКа рассчитана на 288 посетителей.