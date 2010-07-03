Видеогиды по переходам между метро и МЦД появятся в приложении подземки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С запуском МЦД в мобильном приложении "Метро Москвы" появятся видеоролики с подсказками, как удобнее пройти от станций метро к станциям МЦД-1 и МЦД-2, сообщил первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Видеоподсказки будут пополняться с открытием новых станций и появлением новых пересадок между метро и МЦД. Чтобы просмотреть видеоролик, нужно построить маршрут, нажать на предлагаемый путь поездки и выбрать "Видео перехода".

С помощью приложения "Метро Москвы" можно построить маршрут с учетом всех видов городского транспорта, пополнить "Тройку", оставить жалобу и заявку на сопровождение Центра обеспечения мобильности пассажиров.кондуки

Ранее на сайте столичного метрополитена появился специальный раздел, посвященный Московским центральным диаметрам. Пассажиры могут построить оптимальный маршрут, а с помощью калькулятора узнать, во сколько обойдется поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка".

Первые два диаметра – МЦД-1 и МЦД-2 – планируется запустить в ноябре 2019 года. Они будут включать 132 километра путей и 66 станций, 27 из них с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга". Их график будет аналогичен подземке – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят пять–шесть минут.