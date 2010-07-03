Видеогиды по переходам между метро и МЦД появятся в приложении подземки

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
С запуском МЦД в мобильном приложении "Метро Москвы" появятся видеоролики с подсказками, как удобнее пройти от станций метро к станциям МЦД-1 и МЦД-2, сообщил первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Видеоподсказки будут пополняться с открытием новых станций и появлением новых пересадок между метро и МЦД. Чтобы просмотреть видеоролик, нужно построить маршрут, нажать на предлагаемый путь поездки и выбрать "Видео перехода".
С помощью приложения "Метро Москвы" можно построить маршрут с учетом всех видов городского транспорта, пополнить "Тройку", оставить жалобу и заявку на сопровождение Центра обеспечения мобильности пассажиров.кондуки
Ранее на сайте столичного метрополитена появился специальный раздел, посвященный Московским центральным диаметрам. Пассажиры могут построить оптимальный маршрут, а с помощью калькулятора узнать, во сколько обойдется поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка".
Первые два диаметра – МЦД-1 и МЦД-2 – планируется запустить в ноябре 2019 года. Они будут включать 132 километра путей и 66 станций, 27 из них с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.
Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга". Их график будет аналогичен подземке – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят пять–шесть минут.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: