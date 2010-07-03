В Московском метрополитене начали обновлять навигацию к запуску МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В подземке начали обновлять навигацию к запуску Московских центральных диаметров, рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Обновленные лайтбоксы уже появились на станциях "Беговая", "Академическая", "Фрунзенская", "Библиотека имени Ленина" и других.

На указатели добавляют новые станции и пересадки с обозначением диаметров. Маршрут первого обозначат желто-оранжевым цветом, а второго – ярко-розовым. На схемах метрополитена МЦД выделят белыми линиями с цветным контуром – по аналогии с МЦК.

Всего к открытию нового вида общественного транспорта в подземке заменят более 60 тысяч элементов навигации. На схемах линий метро и МЦК в вагонах и на платформах появятся маршруты диаметров, а на разводящих указателях – информация о пересадках на МЦД.

Заменят и путевые полосы на станциях подземки. Полосы расположены на стенах напротив платформ. На них указан перечень станций, в сторону которых едет состав, отмечены все доступные пересадки. Перед запуском движения на маршрутах МЦД сюда добавят сведения о том, с какой станции подземки можно перейти на платформу диаметров.

МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей и 66 станций, 27 из них с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Пересадки на метро будут бесплатными. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга".

Первые МЦД планируют запустить в ноябре 2019 года, они свяжут семь вокзалов Москвы. К этому времени должны поменять около 50 маршрутов наземки.

Всего проект предполагает открытие пяти линий МЦД до 2025 года. График их работы будет таким же, как и у подземки, – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят всего пять–шесть минут.